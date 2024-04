ROW Rybnik - Stal Rzeszów 49:40. Trzeci mecz i trzecia wygrana Rekinów. Zwycięstwo dało rybniczanom prowadzenie w lidze. Zobaczcie ZDJĘCIA

ROW Rybnik - Stal Rzeszów 49:40. Rekiny przewodzą tabeli Metalkas 2. Ekstraligi

Mniej i bardziej namacalną stawkę miał pojedynek żużlowców ROW-u Rybnik i Stali Rzeszów. Dotyczyła ona jednak tylko podopiecznych trenera Antoniego Skupienia. To oni bowiem przystępując do meczu z rzeszowianami stali przed szansą na pozostanie jedną z dwóch niepokonanych drużyn w Metalkas 2. Ekstralidze, a przy korzystnym wyniku mogli też zostać liderem rozgrywek.

Żeby tak się jednak stało, rybniczanie musieli pokonać beniaminka zaplecza PGE Ekstraligi i to co najmniej czterema punktami. Wygrana z zapasem czterech oczek dałaby Rekinom fotel lidera Metalkas 2. Ekstraligi wspólnie z Wilkami Krosno. Każda wyższa dawałaby rybniczanom samodzielne przewodnictwo w tabeli. Niższa z kolei sprawiałaby, że ROW zajmowałby drugą lokatę w lidze.

Od początku przewaga ROW-u. W drugim biegu groźny wypadek Kacpra Tkocza

W drugim terminie, aura w żaden sposób nie była już w stanie zakłócić ścigania. A to lepiej układało się dla gospodarzy, którzy premierowy bieg podwójnie wygrali za sprawą: Rohana Tungate'a i Jakuba Jamroga. W Rybniku szybko jednak zapomniano o udanym początku. Wszystko za sprawą dramatycznie wyglądającego wypadku, do którego doszło w biegu juniorskim. Zderzyli się w nim Kacper Tkocz i Bartosz Curzytek.

Dopiero telewizyjna powtórka pokazała, jak w walce o pozycję, junior ekipy z Rzeszowa bezpardonowo trąca łokciem swojego rywala z Rybnika, a ten traci panowanie nad motocyklem i uderza całą siłą w bandę. Ostatecznie sprawca wypadku został wykluczony z powtórki, a Kacper Tkocz nie był w stanie kontynuować jazdy. Wszystko wskazuje jednak na to, że nic poważnego mu się nie stało. Drugi bieg powtórzono w dwie osoby i wygrał go Paweł Trześniewski.

Przed biegami nominowanymi ROW zapewnił sobie zwycięstwo

Tuż przed półmetkiem rywalizacji przewaga ROW-u była jeszcze nieco większa i wynosiła dziewięć oczek (25:16). Rekiny umocniły się na prowadzeniu dzięki wygranej Brady'ego Kurtza i punkcie dowiezionym przez Rohana Tungate'a w siódmym biegu. W następnej gonitwie Stal zniwelowała jednak swoją stratę do pięciu punktów (21:26). Był to efekt podwójnej wygranej: Jacoba Thorssella i Marcina Nowaka.

Dwie ostatnie gonitwy w meczu ROW-u ze Stalą: najpierw wygrali goście, później był remis

To oznaczało, że dla rozstrzygnięcia meczu nie mają one najmniejszego znaczenia. Pozostawało jednak pytanie o rozmiary wygranej ROW-u Rybnik. Finalnie zmalało ono po podwójnej wygranej rzeszowian w 14. biegu. Ostatnia gonitwa zakończyła się remisem. Wynik końcowy to: 49:40.