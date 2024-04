Modele redukcyjne opanowały Zabytkową Kopalnię Ignacy w Rybniku. Bardzo duże zainteresowanie. Takie cuda można zobaczyć w Ignacym ZDJĘCIA

Dwudniowa ekspozycja modeli redukcyjnych w Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku-Niewiadomiu potrwa jeszcze do godziny 18 i jest jest imprezą otwartą dla wszystkich. Uczestniczą w niej zarówno modelarze indywidualni, jak i zrzeszeni. To okazja dla wszystkich, którzy składają samoloty, okręty czy pojazdy, do pokazania swoich prac szerszej publiczności. A zainteresowanie wystawą jest rzeczywiście ogromne. Mniej ludzi było tylko 28 kwietnia, w porze obiadowej.

- To druga edycja wystawy, w zeszłym roku prezentowaliśmy modele po raz pierwszy. Wystawa jest otwarta dla wszystkich miłośników tej formy spędzania wolnego czasu. Często jest tak, że ktoś latami skleja modele w domu i nie pokazuje nikomu. Tutaj jest okazja, że to zaprezentować - mówi Adam Grzegorzek, pracownik Zabytkowej Kopalni Ignacy.