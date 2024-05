Artur Rojek w Rybniku. Były cztery koncerty na koniec majówki na Kampusie - zobacz zdjęcia

Cztery koncerty na zakończenie majówki na rybnickim Kampusie. Artur Rojek gwiazdą wieczoru

Rybnicka majówkowa impreza, jaką jest: "Maj, bzy, Rybnik i Ty" zbliża się już powoli ku końcowi. Do historii przeszły już koncerty, które w jej ramach odbywały się na rybnickim Kampusie. Te trwały tam przez dwa dni. Drugiego dnia miały miejsce cztery koncerty.

Znów bawiły się tłumy. A kolejne koncerty jutro

Wpisujące się w imprezę "Maj, bzy, Rybnik i Ty" potrwają do niedzieli, 5 maja. Wówczas będą się już odbywać jednak w innej lokalizacji. Przeniosą się do wyremontowanego Parku Czempiela w Rybniku-Niedobczycach, w którym zagrają: górnicze orkiestry, a także kapele: Bolkova i Baciary. Wcześniej rybniccy artyści: Sabina Jeszka, Piotr Tłustochowicz i Rafał Kozik wraz z miejską orkiestrą dętą dają koncert na 20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej.

Pierwszego dnia muzycznej majówki koncerty m.in. Mery Spolsky i Brodki. Wcześniej oficjalne miejskie uroczystości: msza i apel na rynku

Wcześniej z kolei, z racji, że rybnicka majówka - jeśli o koncerty chodzi - rozpoczęła się 3 maja, odbyły się oficjalne miejskie uroczystości związane z 233. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Miały one miejsce najpierw w rybnickiej bazylice pw. św. Antoniego, gdzie z udziałem władz miasta, samorządowców i parlamentarzystów odprawiono mszę w intencji ojczyzny, a następnie przeniosły się na rybnicki rynek.

To na nim odbył się uroczysty apel ze złożeniem kwiatów i przemówieniem prezydenta Piotra Kuczery, w trakcie którego zachęcał on do udziału w muzycznej, koncertowej majówce na Kampusie.