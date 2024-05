10. jubileuszowy Diktand Gŏdki Ślōnskij. Już w sobotę, niezmiennie w Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku-Niewiadomiu. Zapisy od 15. ZDJĘCIA

Tekst przeczyta Grażyna Bułka - aktorka Teatru Śląskiego w Katowicach, znana ostatnio z monodramu „Mianujom mie Hanka”. „Pochodzi z robotniczej rodziny w Lipinach. Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Świętochłowicach. W latach 1982 - 1984 związana z Teatrem Dzieci Zagłębia w Będzinie. Od 1985 do 2014 roku aktorka w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Od 2014 związana z Teatrem Śląskim w Katowicach. Współpracuje z Teatrem Korez w Katowicach.

W trakcie sprawdzania prac odbędzie się część artystyczna, w której wystąpi zespół Koher.

Do wygrania cenne nagrody ufundowane m.in. przez europosła Łukasza Kohuta oraz senatora RP Piotra Masłowskiego.

Zapisy do udziału w dyktandzie od godziny 15. Konkurs organizuje od początku Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich, której prezesuje Józef Porwoł. To człowiek ogromnie zaangażowany w to dzieło. Mieszkaniec Niewiadomia.