Łukasz Kohut ponownie posłem do Parlamentu Europejskiego. Krzysztof Gadowski, Grzegorz Matusiak i Roman Fritz pozostaną posłami w Sejmie

Łukasz Kohut europosłem. Krzysztof Gadowski, Grzegorz Matusiak i Roman Fritz - nie

Jakichkolwiek zmian jeśli chodzi o lokalną politykę nie przyniosły wybory do Parlamentu Europejskiego. Z regionu o uzyskanie mandatu starało się czterech szerzej znanych kandydatów. Dwóch z nich reprezentowało Koalicję Obywatelską (KO), jeden Prawo i Sprawiedliwość (PiS) oraz Konfederację.

Łukasza Kohuta poparło ponad 100 tysięcy głosujących. Roman Fritz, Krzysztof Gadowski i Grzegorz Matusiak z wynikami o wiele słabszymi

Wynik wyborczy Łukasza Kohuta to ponad 107 tysięcy głosów. Był to czwarty z rezultatów w okręgu numer 11 - który obejmował swoim zasięgiem woj. śląskie - biorąc pod uwagę wszystkie partie. Pozwolił on na wspomnianą reelekcję posłowi z Rybnika. Losy jego mandatu tuż po ogłoszeniu pierwszych sondażowych wyników nie były jednak jeszcze pewne.