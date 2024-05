Przegląd prasy Rybnik 13.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Rybniku

Bieg Wiosny 2024 w Rybniku - ZDJĘCIA. Wokół rybnickiego kąpieliska "Ruda", częściowo lasem nad rzeką Ruda, a także obok sąsiadujących z kąpieliskiem boisk piłkarskich pobiegli uczestnicy Biegu Wiosny w Rybniku. Jego uczestnicy, których w sumie było około 400 mieli do pokonania 5 kilometrów. Zobaczcie ZDJĘCIA!

To już 25 lat Mayday w Polsce! Kto pamięta początki tej imprezy w katowickim Spodku? Tysiące fanów techno, szalona zabawa i te stylówki! Słynne już białe rękawiczki, często maseczki które większość z nas poznała dopiero w czasie pandemii Covid, skąpo ubrane dziewczyny, szalone fryzury... - miało być kolorowo i szokująco! Mayday 2024będzie jesienią, bilety są już w sprzedaży...

Byliśmy w Rybniku na targu! Czy zastanawialiście się kiedyś, ile tak naprawdę kosztują produkty na lokalnym targowisku? Czy ceny są konkurencyjne w porównaniu do supermarketów? A może to właśnie na straganach znajdziemy najlepsze oferty? Postanowiliśmy to sprawdzić! Ruszyliśmy na rybnickie targowisko, aby przyjrzeć się cenom owoców, warzyw i kwiatów. Czy faktycznie można tu zaopatrzyć się taniej niż w sklepach? Zobaczcie ceny z różnych stanowisk.