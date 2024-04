Piotr Kuczera zapowiada dalszy rozwój Rybnika. Wybrany prezydentem na trzecią kadencję! Andrzej Sączek zadowolony z wyniku ZDJĘCIA

Druga tura wyborów w Rybniku, 21 kwietnia, toczyła się w gorącej atmosferze. Faworytem był urzędujący prezydent Piotr Kuczera z Koalicji Obywatelskiej, który w pierwszym rozdaniu dwa tygodnie wcześniej otrzymał 41,43 procent głosów, zaś Andrzej Sączek 29,39 procent. Przed decydującym jednak starciem Tomasz Pruszczyński przekazał swoje poparcie z pierwszej tury kandydatowi PiS. Zapewne też większość wyborców przedstawiciela Bloku samorządowego Rybnik również zagłosowało na Sączka. Swojego poparcia udzielił też mu Józef Makosz, prezydent latach w latach 1990–1998.

Sztab wyborczy Piotra Kuczery tym razem nie zorganizował wieczoru wyborczego. Natomiast działacze rybnickich struktur Prawa i Sprawiedliwości spotkali się w restauracji Browarze Rybnik – Kufle & Kuchnia. Po godzinie atmosfera była tam bardzo gorąca. W miarę napływania wyników z poszczególnych obwodów wyborczych, obaj kandydaci szli „łeb w łeb”. Raz w głosowaniu prowadził urzędujący prezydent z KO, to znów aspirujący do fotela włodarza przedstawiciel PiS. Dopiero po godzinie 23 większą przewagę uzyskał Piotr Kuczera i to on będzie rządził miastem trzecia kadencję z rzędu, do 2029 roku.