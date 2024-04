Andrzej Sączek podsumowuje kampanię i liczą na współpracę z Piotrem Kuczerą. "Możemy usiąść i podać sobie ręce"

- Będę swoje propozycje, a w zasadzie propozycje mieszkańców przedstawiał na radzie miasta. Będziemy przygotowywać też interpelacje. Wyciągam rękę do współpracy. Jeżeli pan prezydent uzna, że chce współpracować z grupą, która ma za sobą 19 tys. mieszkańców, czyli ponad 46 proc. poparcia wśród tych, którzy poszli do urn (w drugiej turze red.), jeżeli potraktuje podmiotowo nasz klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, to myślę, że w kluczowych projektach dobrych dla miasta Rybnika może liczyć na nasze wsparcie. Na współpracę i konstruktywny dialog. Mam nadzieję, że te pięć lat pokaże trochę inne oblicze samorządu, niż to było w poprzedniej kadencji. Mam przynajmniej takie marzenie - zaznaczał Andrzej Sączek.