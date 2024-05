Tygodniowy przegląd prasy 5.05.2024: Rybnik, 28.04-4.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Rybnika

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rybnika, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.04 a 4.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mery Spolsky i Brodka na rybnickim Kampusie rozkręciły imprezę! Po przerwie wróciła majówkowa impreza "Maj, bzy, Rybnik i Ty"”?

Przegląd tygodnia: Rybnik, 5.05.2024. 28.04 - 4.05.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Mery Spolsky i Brodka na rybnickim Kampusie rozkręciły imprezę! Po przerwie wróciła majówkowa impreza "Maj, bzy, Rybnik i Ty" Brodka jako gwiazda wieczoru, przed nią Mery Spolsky, a jeszcze wcześniej zespół Bartnicky dali koncerty na rybnickim Kampusie, na który powróciła koncertowa majówka "Maj, bzy, Rybnik i Ty". W trakcie występów bawiły się prawdziwe tłumy. Kolejne zespoły i artyści wystąpią w Rybniku już jutro. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Rybnicka, koncertowa majówka trwa w najlepsze! Zobaczcie ZDJĘCIA publiczności z pierwszego dnia Od 1 do 5 maja trwa w Rybniku majówkowe wydarzenie "Maj, bzy, Rybnik i Ty". Wpisują się w nie koncerty, które odbywają się na Kampusie. Pierwszego dnia wystąpiły m.in. Mery Spolsky i Brodka. Zobaczcie zdjęcia publiczności, która przyszła na rybnicki Kampus.

📢 Imprezy na MAJÓWKĘ 2024 w woj. śląskim! Zobacz listę DARMOWYCH imprez w okolicy! Te wydarzenia warto sprawdzić MAJÓWKA 2024! Oprócz tradycyjnych uroczystości miejski jest wiele innych wydarzeń, takich jak 20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej czy Dzień Hutnika 4 maja, które wiele śląskich miast będzie hucznie świętować. Z tej okazji odbędą się darmowe koncerty, pokazy wojskowe, pochody miejskie, pikniki, festyny i imprezy sportowe. Gotowi na wspaniałą majówkę? Sprawdź naszą listę najlepszych darmowych imprez w woj. śląskim!

Tygodniowa prasówka 5.05.2024: 28.04-4.05.2024 Rybnik: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rybniku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Cztery koncerty na zakończenie majówki na rybnickim Kampusie. Gwiazdą wieczoru był Artur Rojek. Znów bawiły się tłumy. Zobaczcie ZDJĘCIA Majówkowa rybnicka impreza "Maj, bzy, Rybnik i Ty", a przynajmniej jej część, jaką były koncerty na Kampusie w Rybniku przeszła już do historii. Drugiego dnia wydarzenia w tym miejscu, gwiazdą wieczoru był Artur Rojek, przed którym wystąpił Igo, a także zespoły: Underground oraz Cheap Tobacco. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Wspaniałe kobiety w woj. śląskim - ZDJĘCIA. Te Matki zyskały najwięcej głosów w plebiscycie Kobieca Twarz 2024 Najlepsze matki ze Śląska - one WYGRAŁY! Głosowanie na KOBIECĄ TWARZ ROKU 2024 zostało zakończone! 25 kwietnia o godz. 22:00 poznaliśmy laureatki plebiscytu w trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Które z nich mają szansę na wygranie samochodu? Zobaczcie naszą galerię zwyciężczyń w z kategorii matki! 📢 Rybnik obchodził 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości w bazylice i na rynku. Dziś na Kampusie rozpoczną się koncerty Na rybnickim rynku odbyła się główna część uroczystości w 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W samym sercu miasta odegrano hymn państwowy, złożono kwiaty. Z okazji rocznicy podpisania pierwszej w Europie konstytucji, przemówienie wygłosił także Piotr Kuczera, prezydent Rybnika, który nawiązał nie tylko do rocznicy związanej z konstytucją, ale też do wybuchu III Powstania Śląskiego oraz wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

📢 Typowy Janusz patriota. Zobacz najlepsze MEMY. "Sonsiad na majówce we Londynie, ja tam patriota". Dobre, bo Polskie... Janusz patriota - oto memy. Seria grafik z Januszem stała się już kultowa. Polacy kochają śmieszkować z przywar tego zabawnego nosacza. Tym razem Janusz jawi się jako prawdziwy patriota. Sąsiad wybrał się na majówkę do Londynu, a on na własną działkę - bo jest patriotą. Zobacz śmieszne MEMY w galerii. 📢 Lukas Podolski wspierał ROW Rybnik podczas derbowego meczu z Odrą Wodzisław. Na stadionie obecni także Sebastian Musiolik i Mariusz Muszalik Piłkarski mistrz świata z 2014 roku, a obecnie piłkarz Górnika Zabrze - czyli klubowego zgodowicza ROW-u Rybnik - Lukas Podolski pojawił się na rybnickim stadionie. Z wysokości trybun, zawodnik zobaczył derbowy mecz ROW-u z Odrą Wodzisław. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1, a dla byłego reprezentanta Niemiec obecność w Rybniku miała szczególny, rodzinny wymiar.

📢 Znane, piękne i podziwiane aktorki z woj. śląskiego. Niektóre role pamiętamy przez lata. Poznajcie aktorki ze Śląska i Zagłębia ZDJĘCIA Województwo śląskie szczyci się utalentowanymi kobietami, które działają w różnych dziedzinach. Niektóre są aktorkami. Wszystkie prezentowane w tym materiale panie osiągnęły sukces w swoim zawodzie. Grają na deskach teatrów, w filmach i serialach. Zdobywają nagrody za swoje role pierwszoplanowe i drugoplanowe. Są lubiane, doceniane i podziwiane. Poznajcie aktorki z województwa śląskiego. 📢 Drugie życie rybnickich chlywików w Niedobczycach. Te budynki pamiętają początek XX stulecia! Oto pomysł miasta na chlywiki? ŻDJĘCIA RYBNIK. Charakterystyczne dla familoków w Rybniku-Niedobczycach zabudowania gospodarcze, czyli tradycyjne śląskie chlywiki, dostaną nowe życie. Jest plan na ich zagospodarowanie. Chodzi o trzy budynki gospodarcze przynależne do budynków położonych przy ul. Paderewskiego 31, 33, 35. Wkrótce rybnicki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej uruchomi postępowanie przetargowe na ich rozbiórkę oraz wymianę kubatury.

📢 Gdzie zrobisz zakupy w MAJÓWKĘ 2024? Oto LISTA czynnych sklepów i godziny otwarcia - Lidl, Biedronka, Żabka, Kaufland... Gdzie zrobić zakupy w majówkę 2024? W tym roku czeka nas długa majówka. Święto Pracy, czyli 1 maja, wypada w środę. Następny dzień nie jest ustawowo wolny od pracy, ale za to już 3 maja będziemy mieli wolne z okazji Święta Konstytucji 3 maja. Zaraz potem jest sobota i niedziela (4-5 maja) więc wielu z nas porządnie wypocznie. Ale długi weekend zachodzący się z niedzielą niehandlową to też spory dylemat kiedy i gdzie iść na zakupy, żeby starczyło wszystkiego do poniedziałku. Które sklepy będą czynne w majówkę 2024 i w których dniach?

📢 Tak wyglądały pochody pierwszomajowe w woj. śląskim - zobacz zdjęcia! Święto pracy na archiwalnych fotografiach z PRL-u Pochody pierwszomajowe to jedno z najbardziej charakterystycznych wydarzeń w historii Polski Ludowej. W województwie śląskim, sercu polskiego przemysłu, miały one szczególne znaczenie i specyficzną atmosferę. Dzięki archiwalnym fotografiom z okresu PRL-u możemy przenieść się w czasie i zobaczyć, jak obchodzono to święto pracy na Śląsku. Zobacz galerię zdjęć z Katowic, Cieszyna, Bytomia i innych miast.

📢 ROW Rybnik - Stal Rzeszów 49:40. Trzeci mecz i trzecia wygrana Rekinów. Zwycięstwo dało rybniczanom prowadzenie w lidze. Zobaczcie ZDJĘCIA Żużlowcy ROW-u Rybnik zostali nowym liderem tabeli Metalkas 2. Ekstraligi. Zespół trenera Antoniego Tkocza wskoczył na pozycję numer "jeden" po okazałej wygranej nad Stalą Rzeszów, którą pokonał w stosunku 49:40. Rybniczanie mają tyle samo punktów, co Wilki Krosno, ale mają przewagę w postaci lepszego bilansu punktów. Zobaczcie zdjęcia kibiców i meczu ROW Rybnik - Stal Rzeszów! 📢 Wypadek na żużlowych zawodach w Rybniku. Kibice przeżyli chwile grozy! Zawodnik z pełnym impetem uderzył w bandę. "Stadion aż jęknął" Groźnie wyglądający wypadek miał miejsce dzisiaj podczas meczu ligowego Metalkas 2. Ekstraligi. Doszło do kraksy Kacpra Tkocza i Bartosza Curzytka. Ten pierwszy z pełnym impetem uderzył w bandę. "Stadion aż jęknął" - relacjonują świadkowie.

📢 Majówka w Rybniku upłynie pod znakiem miniżużlowych zawodów. 1, 2 i 3 maja ściganie w Chwałowicach. Zawody drużynowe i indywidualne Najpierw w drużynowych, a następnie indywidualnych zmaganiach będą brali udział miniżużlowcy podczas całego tryptyku zawodów, które w majówkę będą odbywać się w Rybniku. Na torze w Chwałowicach zaplanowano rundę mistrzostw Polski, pucharu Polski, a także Memoriał Andrzeja Skulskiego.

📢 Mateusz Morawiecki odwiedził Rybnik. Były premier spotkał się z samorządowcami PiS-u. Rozmawiał z nimi o kampanii. Byłej i obecnej W rybnickich Stodołach, w jednej z tamtejszych restauracji odbyło się spotkanie z byłym premierem, z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, Mateuszem Morawieckim. Wzięli w nim udział przedstawiciele rybnickich środowisk PiS. Wizyta byłego szefa rządu miała być podyktowana omówieniem kampanii. Samorządowej, która już się zakończyła i parlamentarnej, związanej z wyborami do Parlamentu Europejskiego, która obecnie trwa.

📢 Wypadek w Lyskach jeszcze dramatyczniejszy. Nie żyje 40-letni kierowca motocykla. Mężczyzna zmarł w szpitalu. To druga ofiara tej tragedii Do dwóch osób wzrósł bilans ofiar wypadku, do którego doszło w Lyskach (pow. rybnicki). Na ul. Dworcowej rozbił się tam motocykl. Z ustaleń policjantów wynika, że uderzył on w przydrożne bariery energochłonne. W wypadku, śmierć na miejscu poniosła 15-letnia pasażerka motocykla. W szpitalu zmarł też 40-latek, który prowadził pojazd. 📢 Wyprzedzanie przyczyną śmiertelnego wypadku w Lyskach? Policja ustaliła, że motocyklista chcąc uniknąć zderzenia z autem, wjechał w bariery Szczegółowe przyczyny i okoliczności wciąż są przez nich ustalane, jednak jak wynika z tego, co już wiedzą śledczy Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, wszystko wskazuje na to, że manewr wyprzedzania był przyczyną tragicznego wypadku, do którego doszło w Lyskach. Na ul. Dworcowej rozbił się motocykl. Zginęła w nim 15-letnia dziewczyna. 40-letni kierowca jednośladu walczy o życie w szpitalu.

📢 Tragiczny wypadek w Lyskach. Rozbił się motocykl, nie żyje pasażerka. Kierowca jednośladu walczy o życie.. Pasażerka motocykla nie przeżyła wypadku, do którego doszło w Lyskach (pow. rybnicki). Wiadomo, że miał on miejsce na ul. Dworcowej, niedaleko znajdującego się tam Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Szczegółowe okoliczności zdarzenia nie są znane. Droga jest obecnie całkowicie nieprzejezdna.

📢 W tych miejscowościach w woj. śląskim wyłączą prąd tuż przed majówką - oto LISTA. Przerwy wyniosą do 9 godzin! KOMUNIKAT: W dniach, od 29 do 30 kwietnia 2024 r. w woj. śląskim mieszkańców wybranych miast i wsi czekają czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą nawet do 9 godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

ZOBACZ KONIECZNIE Ile miesięcznie wydajemy na gospodarstwo domowe?

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.