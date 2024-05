Rybnik: Przez cały miesiąc uczniowie dojeżdżają do szkoły rowerami. W Dniu Dojazdu Rowerem do Pracy zachęcają do tego także urzędnicy

Rybnik: Przez cały miesiąc uczniowie dojeżdżają do szkoły rowerami. Trwa Rowerowy Maj

Rywalizacja - ale zdrowa i to dosłownie - toczy się pomiędzy uczniami rybnickich szkół, którzy biorą udział w ogólnopolskiej akcji Rowerowy Maj. Jak sama nazwa wskazuje, toczy się ona w maju i polega na codziennych dojazdach do szkoły właśnie na rowerze. W Rybniku zaangażowanie w nią jest spore.

Nie tylko jednak o nagrody chodzi w Rowerowym Maju. Akcja ma głębsze przesłanie

Nagrody, nagrodami, ale - jak wskazują w rybnickim magistracie - sens akcji Rowerowy Maj jest głębszy niż tylko ich wywalczenie. - Najważniejszym celem akcji jest promowanie mobilności aktywnej w ramach codziennej drogi do szkoły. Akcja "Rowerowy Maj" przyczynia się przede wszystkim do zwiększania aktywności fizycznej wśród młodzieży. Kampania ma także istotny walor edukacyjny, promując i wspierając przyjazne środowisku środki transportu - zaznaczają w Urzędzie Miasta Rybnika, który włączając się w akcję realizuje także swoje, miejskie cele.

W rybnickim magistracie także zachęcają do jazdy rowerem

Urzędnicy z Rybnika jeśli chodzi o jazdę na rowerze i realizowanie założeń Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej nie polegają tylko na najmłodszych mieszkańcach. Sami także się angażują i promują rowerowe dojazdy, już nie do szkoły, ale do pracy. Szczególnie robią to 17 maja w Międzynarodowym Dniu Dojazdu Rowerem do Pracy.