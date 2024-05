Mery Spolsky i Brodka na rybnickim Kampusie rozkręciły imprezę! Po przerwie wróciła majówkowa impreza "Maj, bzy, Rybnik i Ty"

Po przerwie wróciła majówkowa impreza "Maj, bzy, Rybnik i Ty". Wystąpiła Mery Spolsky i Brodka

Tradycyjnie odbywają się one na rybnickim Kampusie. Muzyczną majówkę w Rybniku rozpoczął występ czeskiej kapeli Bartnicky. Następnie koncert dała Mery Spolsky, a gwiazdą pierwszego dnia była Brodka. Muzyczna majówka przyciągnęła prawdziwe tłumy. Obecni byli rybniczanie, ale nie tylko. Przyjechali też mieszkańcy okolicznych miast.

- Bardzo fajnie jest. Jeśli chodzi o atmosferę - super - oceniała Gosia i Wiktor, którzy do Rybnika przyjechali głównie z myślą o ostatnim koncercie. - Przyszliśmy na Brodkę - zaznaczali, ale obecni byli już w trakcie występu Mery Spolsky i ten także im się podobał.

3 maja w Rybniku uroczystości związane z 233. rocznicą uchwalenia Konstytucji

Miały one miejsce najpierw w rybnickiej bazylice pw. św. Antoniego, gdzie z udziałem władz miasta, samorządowców i parlamentarzystów odprawiono mszę w intencji ojczyzny , a następnie przeniosły się na rybnicki rynek.

To na nim odbył się uroczysty apel ze złożeniem kwiatów i przemówieniem prezydenta Piotra Kuczery, w trakcie którego zachęcał on do udziału w muzycznej, koncertowej majówce na Kampusie.