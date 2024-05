Typowy Janusz patriota. Zobacz najlepsze MEMY. "Sonsiad na majówce we Londynie, ja tam patriota". Dobre, bo Polskie...

Kliknij TUTAJ , by zobaczyć typowego Janusza patriotę!

Kim jest typowy Janusz?

Janusz patriota- dobre, bo Polskie

Seria memów z typowym Januszem zyskała już miano kultowej w sieci. Tym razem Janusz jawi się jako prawdziwy patriota. Sąsiad wybrał się na majówkę do Londynu, a on na własną działkę - bo jest patriotą. W naszej galerii znajdziesz najlepsze MEMY. Rozbawią cię do łez!