Jak zięć Janusz i teściowa Grażynka spędzili Dzień Zięcia? Zobacz te MEMY! Kochana teściowa już czeka z obiadkiem?

Dzień Zięcia 2024

Jak co roku, w ostatnią sobotę kwietnia obchodzimy Dzień Zięcia. W tym roku przypada on 27 kwietnia. To okazja, aby docenić ich rolę i wkład w życie rodziny oraz podkreślić ich znaczenie jako przyszłych liderów i opiekunów. Dzień Zięcia to także moment, aby wyrazić wdzięczność za ich zaangażowanie i wsparcie, jakie przynoszą do życia rodzinnego.