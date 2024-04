Łukasz Kohut, europoseł z Rybnika będzie ubiegał się o kolejny mandat w Parlamencie Europejskim. Ale już nie z Lewicy. Wystartuje z listy KO

Łukasz Kohut, europoseł z Rybnika będzie ubiegał się o kolejny mandat w PE. Z list KO

W dalszym ciągu będzie mógł być europosłem - o ile zaufaniem obdarzą go wyborcy - ale jeśli uda mu się ponownie zasiadać w ławach Parlamentu w Brukseli i Strasbourgu w Europarlamencie będzie reprezentował nie Lewicę jak dotychczas, a Koalicję Obywatelską.

To właśnie z jej list o ponowny mandat w Parlamencie Europejskim będzie się ubiegał europoseł z Rybnika, Łukasz Kohut. Oficjalnie znalazł się on na "śląskiej" liście KO, na której otrzymał trzecią pozycję, za otwierającym ją Borysem Budką i Mirosławą Nykiel.

Tym samym potwierdziły się doniesienia o tarciach i braku jednomyślności co do obsadzenia listy Lewicy. Jeszcze niedawno wydawało się bowiem, że Łukasz Kohut jest murowanym faworytem do "jedynki" na lewicy. W ten sposób rekomendował go nawet zarząd Nowej Lewicy na Śląsku. Zielonego światła na to nie chciały dać jednak warszawskie struktury partii.