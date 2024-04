Koalicja Obywatelska o drugiej turze wyborów w Rybniku. "To będzie wybór pomiędzy współpracą a chaosem" Robert Lewandowski

WYBORY. Radni Koalicji Obywatelskiej z Rybnika zaapelowali do mieszkańców, by w niedzielę 21 kwietnia pójść na wybory i zagłosować w drugiej turze dodając jednocześnie, że ich zdaniem właściwym wyborem będzie głos na prezydenta Piotra Kuczerę. Radni wskazywali również co mogłoby się stać, gdyby to kontrkandydat sięgnął po zwycięstwo. - To wybór między otwartością a skrajnościami - mówił radny Łukasz Kłosek.