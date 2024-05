Były wiceprezydent Rybnika godoł w Senacie. Piotr Masłowski (jeszcze) gwarą podczas dyskusji nad uznaniem śląskiego językiem regionalnym

Głosami 57 senatorów, Senat przyjął zmiany w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Według nich, nowym językiem regionalnym może zostać język śląski. Warunkiem jest podpisanie ustawy przez prezydenta. Dzień przed głosowaniem, w senacie po śląsku godoł Piotr Masłowski, były wiceprezydent Rybnika, obecnie senator. - Czamu się nos tak boicie? Czamu się nos tak lynkocie? - dopytywał przeciwników zmian.

Były wiceprezydent Rybnika godoł w Senacie. Podczas dyskusji o języku regionalnym

Polski parlament za uznaniem języka śląskiego językiem regionalnym. Najpierw za przyjęciem zmian w stosownej ustawie, która nadawałaby śląskiemu status języka regionalnego zagłosowali posłowie, a następnie ich śladem poszli przedstawiciele izby wyższej, czyli senatorowie. W Senacie, zmianę ustawy m.in. dotyczącej języka regionalnego poparło 57 senatorów. Zanim jednak doszło do głosowania, odbyła się dyskusja nad językiem śląskim. Udział wziął w niej Piotr Masłowski, były wiceprezydent Rybnika, który od października minionego roku zasiada w Senacie. Senator Piotr Masłowski, w większości swojego przemówienia godoł. Jak sam tłumaczył, zdecydował się na taką formę, żeby udowodnić, że śląski jest językiem. - To ni ma po niymiecku, jak wom się dycki zdo, że nasza godka to jest jakiś staropolski z niemieckimi ausdrukami - godoł Piotr Masłowski, który posługiwał się słownymi przykładami, jak chociażby "mobilniokiem". Senatorów pytał też, czy wiedzą "wiela to je czi ćwierci na pionto?".

Jednocześnie, Piotr Masłowski w swoim przemówieniu wygłoszonym jeszcze w gwarze, stwierdził, że to, jakim językiem się posługuje, nie ma najmniejszego znaczenia co do kwestii, jakim jest on obywatelem. - Po jakimu jo godom niy mo nic do tego, czy byda dobrym polskim obywatelym, czy niy - ocenił senator z Rybnika. - Czamu się nos tak boicie? Czamu się nos tak lynkocie? - dopytywał parlamentarzystów, którzy są przeciwni uznaniu śląskiego językiem regionalnym, Piotr Masłowski.

Senator Masłowski także po polsku. Przetłumaczył, co powiedział

Przemówienie senatora Masłowskiego miało też polską część. W niej, w kilku zdaniach przekazał on, co na celu miało sformułowanie go po śląsku.

- O czym mówiłem w tych fragmentach, których mogli państwo nie zrozumieć? O poszanowaniu wolności i solidarności względem wszystkich obywateli Polski bez względu na miejsce zamieszkania i bez względu na to, jak się ze sobą komunikują - zwrócił się do senatorów, Piotr Masłowski.

Ustawa dotycząca języka śląskiego trafi teraz na biurko prezydenta

Po przyjęciu zmian w ustawie związanej z uznaniem śląskiego za język regionalny przez Sejm i Senat, zostanie ona skierowana do prezydenta Andrzeja Dudy. Teraz to od decyzji głowy państwa zależą jej dalsze losy.

Prezydent RP ma trzy możliwości. Albo przyjmie zmiany w ustawie albo je zawetuje lub skieruje dokument do Trybunału Konstytucyjnego. Nieoficjalnie mówi się, że nie zostanie ona podpisana przez Andrzeja Dudę. O to, aby zmienił on jednak swoją decyzję apeluje europoseł Łukasz Kohut, który także od lat zabiega o uznanie śląskiego za język regionalny. - Tu nie chodzi o politykę, tu chodzi o naszą, śląską kulturę, język i dziedzictwo - wskazuje poseł do Parlamentu Europejskiego, Łukasz Kohut.

Rybniczanie w parlamencie nie pierwszy raz godali

To właśnie on - europoseł Kohut - również pochodzący z Rybnika, najprawdopodobniej jako pierwszy w parlamencie wygłosił przemowę po śląsku. Łukasz Kohut zrobił to w Parlamencie Europejskim. Sytuacja wywołała niemałe zamieszanie. Okazało się, że tłumacze nie są w stanie przełożyć słów europosła z Rybnika.

Również w Senacie podobne obawy miał Piotr Masłowski. - Tym, kierym przidzie napisać stenogram, to już teraz mi ich je żol - powiedział jeszcze na początku swojego przemówienia. Wystąpienia senatora Masłowskiego po śląsku można wysłuchać na YouTube. Opublikował je oficjalny kanał Senatu. Jest ono dostępne jako transmisja z senackiego posiedzenia w dniu 8 maja.

