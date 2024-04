Zwycięstwo ROW-u Rybnik cieszy kibiców! Zobacz zdjęcia z meczu INNPRO ROW Rybnik - Arged Malesa Stal Ostrów wygranego przez Rekiny u siebie

Więcej zdjęć ZOBACZ TUTAJ

ROW Rybnik zaczął sezon do wyjazdowej wygranej PSŻ Poznań 48:42. Tydzień temu rybniczanie mieli pierwszy raz pojechać u siebie, ale mecz ze Stalą Rzeszów został odwołany ze względu na złą pogodę (nowy termin to 30 kwietnia, godz. 18). Teraz dopisała wiosenna aura i kibice „Rekinów” pierwszy raz mogli więc zobaczyć domowy mecz, gdy do Rybnika przyjechała ekipa z Ostrowa Wielkopolskiego.