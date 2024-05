Prasówka z Rybnika 11.05.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Mieszkańcy Śląska i Zagłębia otrzymali 10 maja komunikat o pożarze składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich. Zaleca się pozostanie w domach i zamknięcie okien. Ten widok PRZERAŻAŁ. Otrzymaliśmy mnóstwo zdjęć od internautów z kłębami czarnego dymu widzianymi z wielu miast w regionie. Jak stwierdził jeden z internautów: ten widok przeraża, to jest jak czarne tornado. Zobaczcie te zdjęcia! Kłęby czarnego dymu widoczne były z wielu kilometrów... nawet z Częstochowy!

Ekspert, z którym współpracuje Polski Związek Wędkarski oceni, jaka była przyczyna śnięcia ryb, do której doszło w ostatnich dniach na wodach Zalewu Rybnickiego. Nieoficjalnie mówi się, że powodem tego może być zmiana charakteru zbiornika związanego z wyłączeniem dwóch bloków węglowych w rybnickiej Elektrowni. Tzw. przyducha, która również wskazywana jest jako możliwa przyczyna śnięcia ryb występowała już na Zalewie Rybnickim jednak wcześniej.

O największych Polkach i Polakach, ich wpływie na dzisiejszą Polskę, a nawet świat będą mogli się dowiedzieć rybniczanie, którzy przyjdą na rybnicki Kampus. To właśnie w tym miejscu zobaczyć będzie można multimedialny spektakl "Iskry Niepodległej". Będzie on pokazywany w naczepie ekspozycyjnej, która w Rybniku będzie od 11 do 13 maja.