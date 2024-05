Strajk pracowników Poczty Polskiej. Przeprowadzili protest ostrzegawczy. Włączyły się w niego poczty w Rybniku i powiecie. Jaki jest powód?

Poza zamieszczonymi w widocznych miejscach informacjami o prowadzonym strajku, w placówkach pocztowych nie było większych jego objaw. Dało się do nich wejść, jednak nie było możliwości załatwienia czegokolwiek. Osoby, które wchodziły do placówek, opuszczały je z kwitkiem.

Tymczasem, przedstawiciele organizatora strajku ostrzegawczego, czyli Związku Zawodowego Pracowników Poczty zaznaczali, że prowadzony przez nich protest nie miał uderzyć w ich klientów, których prosili o wyrozumiałość i wsparcie.

- Strajk ostrzegawczy nie jest wymierzony w was. Chcemy dla was pracować. Jako pocztowcy jesteśmy z wami i dla was od 466 lat - podkreślali związkowcy, zaznaczając jednocześnie, że chcą to robić, ale za godną płacę.