Są dodatkowe miejsca dla najmłodszych w rybnickich przedszkolach. Trwa nabór uzupełniający. Na rybnickie maluchy czeka 370 miejsc

Są dodatkowe miejsca dla najmłodszych w rybnickich przedszkolach. Nabór już trwa

- Rodzic, który chce zapisać swoje dziecko do przedszkola, musi to zrobić w terminie od 24 do 29 kwietnia - informuje Agnieszka Skupień, rzecznik prasowa Urzędu Miasta Rybnika.

Rodzice najmłodszych rybniczan, którzy podczas pierwszego naboru nie dostali się do przedszkoli, mają ponowną szansę na zapisanie do nich swoich pociech. W mieście trwa nabór dodatkowy dla rybnickich maluchów.

370 dodatkowych miejsc w rybnickich przedszkolach

To również na tej stronie wyszczególnione zostały placówki, które są jeszcze w stanie przyjąć najmłodszych. W sumie jest ich 29. Liczba miejsc w nich jest jednak zróżnicowana. Niektóre grupy - najczęściej w zależności od wieku - oferują od jednego do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu miejsc. Łącznie miejsc jest kilkaset.

- Do dyspozycji rodziców będzie jeszcze 370 miejsc - podawano w Urzędzie Miasta Rybnika, tuż przed otwarciem naboru dodatkowego.

Nabór dotyczy małych rybniczan w różnym wieku. Od 3 do 6 roku życia. Właściwie, rodzice mogą zapisać nawet jeszcze młodsze dzieci.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, do rekrutacji uzupełniającej mogą przystąpić również dzieci, które do 31 sierpnia br. ukończą 2,5 roku (dotyczy to dzieci urodzonych pomiędzy 1 stycznia a 28 lutego 2022 roku) - zaznacza Agnieszka Skupień.

Zgodnie z zasadami rekrutacji dodatkowej, rodzice, którzy zainteresowani są zapisaniem swojego dziecka do przedszkola, powinny wskazać w niej trzy placówki. - We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych - tłumaczą w rybnickim magistracie.