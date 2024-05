Rybnik świętuje dzień pszczół. W Urzędzie Miasta wydają z tej okazji nasiona łąk kwietnych. Ale w zamian trzeba przynieść elektrośmieci

Rybnik świętuje dzień pszczół. W Urzędzie wydają z tej okazji nasiona łąk kwietnych

Internetowy klasyk mawia, że "gratis to uczciwa cena". Jeszcze korzystniejsza zdaje się być oferta rybnickiego Urzędu Miasta, który oferuje nasiona łąk kwietnych zupełnie za darmo. A przy okazji można pozbyć się zalegających w domu sprzętów elektronicznych.

To właśnie one - elektrośmieci - są bowiem walutą, którą przyjmuje magistrat. W zamian za nie wydaje on wspomniane nasiona łąk kwietnych.

- W Referacie Gospodarki Komunalnej (ul. Rzeczna 8) trwać będzie wydawanie nasion łąk kwietnych, wabiących pszczoły i motyle - informuje rybnicki Urząd Miasta.

Taki rodzaj nasion nie jest przypadkowy. W Rybniku świętowany jest w ten sposób przypadający na 20 maja dzień pszczół.