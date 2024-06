Zabytkowa Kopalnia Ignacy wyróżniona. Hoym gruba otrzymała nagrodę Europa Nostra. Od Komisji Europejskiej. "To wyjątkowe wyróżnienie"

Zabytkowa Kopalnia Ignacy wyróżniona. Hoym gruba otrzymała nagrodę Europa Nostra

Obfitujący w nagrody jest ostatni czas dla Rybnika. Do miasta dotarło kolejne wyróżnienie. Tym razem nie zostało nagrodzone już ono same, a mieszcząca się w nim instytucja kultury, jaką jest Zabytkowa Kopalnia Ignacy. Miejsce, gdzie jeszcze przed 30 laty wydobywano węgiel, a jeszcze kilkanaście lat temu pod ziemię zjeżdżali górnicy teraz jest atrakcją turystyczną.

I to na tyle dużą, że zdobyło uznanie samej Komisji Europejskiej! To ona bowiem jest współorganizatorem wraz z organizacją Europa Nostra konkursu w ramach którego przyznawane są nagrody Europa Nostra. A właśnie taką otrzymała Hoym gruba - jak do dziś wśród wielu rybniczan określana jest Zabytkowa Kopalnia Ignacy.

Mieszczącą się w Niewiadomiu kopalnię wyróżniono w kategorii "konserwacja i adaptacja". Jak wskazało w uzasadnieniu nagrody, konkursowe jury, rewitalizacja kopalni "reprezentuje holistyczne podejście i zaangażowanie na rzecz zachowania ruchomego dziedzictwa kulturowego - maszyn parowych".