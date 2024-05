Nocne zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku. Był pokaz maszyny parowej, wernisaż wystawy fotograficznej i wejście na wieżę widokow

Łącznie na wszystkie z nich sprzedało się kilkaset - około 300 wejściówek. Na temat wydarzenia przewijały się wśród nich wyłącznie pozytywne opinie.

- Wieczorna wycieczka jak najbardziej na plus - oceniali jedni ze zwiedzających kopalnię Ignacy. - Maszynę parową widziałem dotąd w kopalni Królowa Luiza, tutaj wygląda to trochę inaczej. Tam nie widać tych wielkich kół obrotowych - wskazywał na różnicę jeden ze zwiedzających ją mężczyzn, dla którego nie była to pierwsza wizyta w zabytkowej kopalni na Śląsku.