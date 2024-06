Brodacze z KWK Jankowice w Rybniku dyskryminowani? Szefostwo działu BHP miało grozić im przeniesieniem. PGG: To troska o zdrowie górników

Brodacze z KWK Jankowice w Rybniku dyskryminowani? Szefostwo działu BHP miało grozić im przeniesieniem

Jego rozwiązania podjęły się z kolei działający w kopalni związkowcy, należący do WZZ "Sierpień 80", którzy sformułowali specjalne pismo do dyrekcji zespolonej kopalni ROW.

Kopalnia nie jest odpowiednim miejscem dla mężczyzn noszących długie brody? Jak wygląda to w innych zakładach górniczych tego nie wiadomo, jednak w rybnickiej KWK ROW, a dokładnie w należącej do niej kopalni Jankowice mieli oni być dyskryminowani. Sami podnieśli oni ten problem, którego źródło miało tkwić w bujnym zaroście.

Zdaniem Rafała Jedwabnego, szefa "Sierpnia 80" we wszystkich kopalniach Polskiej Grupy Górniczej, do której należą też KWK ROW i kopalnia Jankowice, ta sytuacja to wyżyny absurdu, na które wspięli się przedstawiciele służb BHP. Jak przekonuje związkowiec, brody są noszone przez górników od lat i nigdy nikomu nie przeszkadzało, że z ich powodu maseczki nie przylegają bezpośrednio do ich skóry twarzy.