To są prawdziwe paragony GROZY u... dentysty! Kiedyś strach przed bólem, dziś przed ceną! Zobacz MEMY o dentystach - śmiech przez łzy

Paragony GROZY u... dentysty! Kiedyś strach przed bólem, dziś przed ceną! Zobacz MEMY

Mało osób lubi odwiedzać stomatologów, chyba tylko ludzie lubiący ból i dyskomfort, przy okazji będący bajecznie bogaci. Ale choć usługi dentystyczne drożeją z roku na rok, to bez pracy stomatologów nasze życie byłoby o wiele bardziej bolesne.

Kosmiczne ceny plus ból przy zabiegu i okropny dskomfort gdy ktoś "grzebie" nam w buzi i proszę, mamy gotową diagnozę, dlaczego Polacy rzadko chodzą do dentysty. Dlatego dorośli często doradzają młodzieży: lecz zęby za młodu, póki jeszcze rodzice ci za to płacą!