Prasówka 27.06.2024 Rybnik. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Rybnika

Prasówka Rybnik 27.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Rząd podjął decyzję. Budowa CPK będzie kontynuowana. Wciąż brak decyzji co z linią na Śląsku. "Dalej nic nie wiemy" - mówią w Palowicach Flagowy projekt rządu Prawa i Sprawiedliwości - budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego - mimo zmiany władzy będzie dalej realizowany. Jego kontynuację zapowiedział premier Donald Tusk. Jednocześnie, jak przekazuje szef rządu, zmianie ma ulec forma, w jakiej powstanie CPK. Na taką, która ma spowodować mniejszą ilość wywłaszczeń. W Palowicach, miejscowości, która mocno ma być dotknięta budową linii kolejowej w ramach CPK czują rozgoryczenie. - Dalej jesteśmy w zawieszeniu - mówi Dominika Baranowicz, sołtys Palowic, tłumacząc, że to efekt braku deklaracji co do dalszych losów linii kolejowej 170, która ma przecinać sołectwo w gminie Czerwionka-Leszczyny.

📢 Koniec Euro 2024 dla Polaków - sromotna klęska naszych rodaków... Zobacz te MEMY. Biało-Czerwoni jako pierwsi odpadają z turnieju Miało być pięknie, wyszło jak zwykle... Była nadzieja, było ogromne wsparcie kibiców, ale zabrakło szczęścia i umiejętności. Biało-Czerwoni jako pierwsi żegnają się z Euro 2024. Gdyby Polacy grali z taką gracją i klasą, z jaką pokazał się trener polskiej drużyny, to zwycięstwo byłoby nasze, ale niestety... Internauci są w tej kwestii bezlitości! Zobaczcie sami. W naszej galerii znajdziecie memy o porażce Polaków na Euro 2024.

📢 Pojedziemy bezpośrednim pociągiem z Rybnika i Żor do Charkowa na Ukrainie? Nowy przewoźnik na polskich torach chce uruchomić połączenia RYBNIK. Czy już wkrótce z Rybnika, Wodzisławia Śląskiego i Żor będziemy mogli podróżować bezpośrednim pociągiem do Kijowa i Charkowa na Ukrainie, a także do czeskiej Pragi? To na razie niepewna pieśń przyszłości, choć zamiar uruchomienia takiego połączenia ma czeski przewoźnik Gepard Express, który chce wjechać na polskie tory. Pociągi miałyby kursować od grudnia 2025 roku.

Prasówka 27.06 Rybnik: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rybniku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rybnik: Wyłoniono pięć biografii, które mogą otrzymać Nagrodę Literacką Juliusz. Wśród nich książki o artystkach i ornitologu z Auschwitz W październiku, podczas odbywających się w Rybniku Dni Literatury kolejny raz wręczona zostanie Nagroda Literacka Juliusz. Kapituła konkursowa, która wskaże najlepszą biografię napisaną po polsku w minionym roku wybierze ją spośród pięciu książek. Właśnie tyle znalazło się bowiem w gronie finalistów. Są wśród nich książki o artystkach: Stanisławie Przybyszewskiej i jej matce Anieli Pająkównej, a także o Guntherze Niethammerze, ornitologu z obozu Auschwitz.

📢 Łukasz Kohut, europoseł z Rybnika ostatecznie żegna się z Lewicą. "Jesteście potrzebni demokracji" - mówi na odchodne eurodeputowany Pochodzący z Rybnika Łukasz Kohut, przez kolejne pięć lat będzie wykonywał mandat posła do Parlamentu Europejskiego. W ostatnich eurowyborach otrzymał aż 107 tysięcy głosów. Do Brukseli startował z list Koalicji Obywatelskiej. To zmiana, ponieważ wcześniej kojarzony był z Lewicą. Teraz wybrany na kolejną kadencję eurodeputowany żegna się z nią.

