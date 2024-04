W sobotę nie będzie żużla w Rybniku. Plany pokrzyżowała pogoda. Niekorzystne prognozy i stan toru przesądziły o odwołaniu meczu z Rzeszowem

W sobotę nie będzie żużla w Rybniku. Na przeszkodzie stanęła pogoda i stan toru

W pierwszym meczu sezonu podejmowali ubiegłorocznego spadkowicza, który tylko dzięki pomyślnemu dla niego splotowi wydarzeń pozostał w gronie drużyn z zaplecza PGE Ekstraligi, a w drugim mieli mierzyć się z tegorocznym beniaminkiem. Tak zgodnie ze znanym już od dawna terminarzem Metalkas 2. Ekstraligi miał prezentować się terminarz na dwa pierwsze spotkania żużlowców ROW-u Rybnik.

I o ile pierwsze starcie z PSŻ-em Poznań doszło do skutku, o tyle nie uda się do niego doprowadzić drugiego z pojedynków - ze Stalą Rzeszów. Mecz zapewne się odbędzie tyle, że nie w pierwotnym terminie. W tym, wyznaczonym na 20 kwietnia, na dzień przed meczem został on odwołany.

Oficjalnie poinformowali o tym przedstawiciele ROW-u Rybnik, wskazując, że jest to decyzja podjęta przez władze ligi.