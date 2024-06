Motocyklomaniacy z Rybnika organizują wyjątkowe wydarzenie. To pierwsze Rybnickie Motorondeo. Trwają zapisy

Pierwsze Rybnickie Motorondeo. Tego w mieście jeszcze nie było!

W sobotę 22 czerwca, w Rybniku odbędzie się motocyklowy turniej "Motorondeo" czyli event w ruchu miejskim, mający na celu popularyzację bezpiecznej jazdy motocyklem. Zawodnicy będą mieli do pokonania 36 rond, ale to oni sami wyznaczą sobie trasę przejazdu.

Wcześniej, zawodnicy otrzymają listę rond, na których będzie odbywała się rywalizacja. Potwierdzenie dotarcia do ronda musi być każdorazowo udokumentowane zdjęciem. Wygrywa osoba, która dotrze do biura zawodów w jak najkrótszym czasie i okaże zdjęcia.

- W przypadku rażących naruszeń Kodeksu Drogowego, np. spowodowania kolizji drogowej, jazdy z nadmierną prędkością, wymuszenia pierwszeństwa przejazdu zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. Bawimy się odpowiedzialnie! - przypominają organizatorzy.

W zawodach mogą wziąć udział osoby, które posiadają sprawny i dopuszczony do ruchu na terenie Polski motocykl, posiadają ważne uprawnienia do kierowania motocyklem, a także są w dniu zawodów zdolni do prowadzenia posiadanego motocykla. Zgłoszenia przyjmowane do 20 czerwca. Warto się pospieszyć, bo organizatorzy ustalili limit uczestników na 50. Więcej szczegółów na temat zapisów: 1 Rybnickie Motorondeo.

ZAPISY: https://forms.gle/jMwxTRYQvqxPUCeZ8

Celem wydarzenia jest popularyzacja bezpiecznej jazdy na motocyklu oraz upowszechnianie współzawodnictwa sportowego.