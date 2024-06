Na rybnickim stadionie lekkoatletycznym biegano... tyłem! Odbyły się charytatywne Mistrzostwa Rybnika. Pomagano choremu Fabianowi. ZDJĘCIA

Na rybnickim stadionie lekkoatletycznym odbyły się charytatywne Mistrzostwa Rybnika

Wielkie serca mają rybniccy biegacze i udowodnili to po raz kolejny. Po raz kolejny bowiem odbyły się charytatywne Mistrzostwa Rybnika. Biegowa rywalizacja była w nich na dalszym planie. Na pierwszy zdecydowanie wysunęła się natomiast pomoc małemu, choremu, rybniczaninowi Fabianowi Kamińskiemu.

5-latek jest mieszkańcem rybnickiej dzielnicy Boguszowice. Chłopiec choruje od urodzenia. Zmaga się z nieuleczalną chorobą genetyczną, jaką jest Zespół Pradera Williego. Jednym z jej skutków jest obniżone napięcie, przez które Fabian nie jest w stanie samodzielnie chodzić.

Umożliwić chcą mu to jego rodzice, którzy rehabilitują chłopca, a oprócz tego zamierzają kupić mu specjalistyczny chodzik. Wiąże się to jednak ze sporymi wydatkami. Wspomóc ich w nich, zdecydowali się rybniccy biegacze, biorący udział we wspomnianych mistrzostwach. Osób, które postanowiły pomóc nie brakowało. Było ich łącznie kilkaset. Nie wszyscy byli biegaczami.