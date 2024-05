W Czerwionce-Leszczynach zbierano banery wyborcze, żeby pomóc Ukrainie. Ogromne zainteresowanie akcją. Banery wkrótce trafią do Donbasu

Osoby, które odpowiadały za jej przeprowadzenie w gminie nie kryją zadowolenia z tego, że spotkała się ona z tak dużym i tak pozytywnym odzewem. Co jednak jest dla nich najważniejsze to fakt, iż zaangażowali się w nią samorządowcy o różnych poglądach.

- Cieszymy się, że nasza akcja spotkała się z tak dużym wsparciem i zaangażowaniem społeczeństwa. To, co nas najbardziej cieszy, to fakt, że udało się to zorganizować ponad podziałami politycznymi. Po zakończonych wyborach samorządowych każdy chciał pomóc i przyłączyć się do akcji, bez względu na swoje przekonania. Wspólnie z wieloma osobami, które przynosiły swoje banery, mieliśmy okazję porozmawiać, wyjaśnić ideę akcji i wymienić się pomysłami na przyszłość. To było naprawdę budujące doświadczenie - podkreśla Agnieszka Nazaruk.