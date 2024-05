Dwójce radnych powiatowych z Rybnika wygaszono mandaty. To efekt pomyłki w liczeniu głosów. Sąd przychylił się do protestów wyborczych

Dwoje radnych powiatowych z Rybnika straciło mandaty. Przez wyborczą pomyłkę w Czuchowie

Wydawało się, że powyborczy kurz po wyborach samorządowych zdążył już opaść. Zwłaszcza jeśli chodzi o wybory do rad gmin, powiatów czy miast, które rozstrzygnęły się przecież w pierwszej turze. Tymczasem w powiecie rybnickim niewykluczone, że dojdzie do przetasowań jeśli chodzi o skład rady powiatu.

Wszystko ze względu na pomyłkę, do której doszło w jednej z komisji wyborczych w Czerwionce-Leszczynach. W dzielnicy Czuchów w wyborach do rady powiatu rybnickiego źle zostały policzone głosy. Wskazywano na to już kilka dni po wyborach. Wówczas zostały złożone protesty wyborcze do Sądu Okręgowego w Rybniku

Teraz po ponad miesiącu zostały one rozpatrzone i wydano w związku z nimi stosowne decyzje. A te jak się okazuje mogą wpłynąć na to, kto będzie radnym powiatowym. Jak na razie wiadomo jednak tylko to, kto - przynajmniej czasowo - nim nie będzie.