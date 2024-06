Joanna Brózka wiceliderką plebiscytu Osobowość Roku. Rybniczanka ma szansę na zwycięstwo w kategorii Działalność społeczna i charytatywna

W ten sposób, do rybniczanki przyłączyło się kilkanaście osób, dokładnie 13 innych pań. W sumie uszyły one kilkanaście tysięcy maseczek!

- Dziewczyny uszyły 15 tysięcy maseczek. Te maseczki, gdyby je rozłożyć, zajmowałyby całe boisko futbolowe - podkreśla skalę tego działania, Joanna Brzózka, dla której nie było to jednak pierwsze działanie na rzecz innych. - Zawsze działałam w jakichś grupach nieformalnych, które pomagały - zaznacza rybniczanka, która dodaje, że koordynowaniu akcji może pomagać fakt, iż jest ona radną i cieszy się zaufaniem społecznym.

Po "akcji maseczkowej", Joanna Brzózka pomagała m.in. choremu na rdzeniowy zanik mięśni (SMA) Mikołajowi Kubala, który zbierał pieniądze na najdroższy lek świata.

Jak zaznacza mieszkanka Rybnika, od jednego działania do drugiego droga była już prosta. Dziś Joanna Brzózka nie wyobraża sobie, żeby nie podejmować działań dla innych. - To jedno działanie spowodowało drugie. Dało odwagę na trzecie i tak się działa. Teraz sobie nie wyobrażam, żeby mogło być inaczej. Daje to bardzo dużą satysfakcję - podkreśla i dodaje, że napędza też do kolejnych działań.