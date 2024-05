Inwestycja, która połączyła rybnickich radnych. Nowa umowa na budowę hospicjum w Niedobczycach poparta z obu stron. Tylko jeden głos krytyki

Inwestycja, która połączyła radnych z Rybnika. Obie strony popierają budowę hospicjum

Zadowolenia z tego faktu nie kryją tylko władze Rybnika. Okazuje się, że również rybniccy radni wiadomość o podpisaniu umowy z wykonawcą budowy hospicjum przyjęli pozytywnie. I dotyczy to radnych niemal wszystkich opcji, w tym tych w teorii najbardziej zwaśnionych, czyli Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości.

Radny KO: "Świetna informacja". Radna PiS: "Hospicjum jest bardzo potrzebne w naszym mieście"

Tylko jeden z radnych zdaje się nie do końca być zadowolonym

Nie tylko jednak radni Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości zasiadający w Radzie Miasta Rybnika udzielali się pod wpisem prezydenta Piotra Kuczery. Skomentował go także Damian Twardawa, czyli kolejny z rybnickich radnych, związany z Lepszym Rybnikiem.

Spośród wszystkich rybnickich radnych, jako jedyny dostrzegł on, że być może - na to wskazuje jego komentarz - dokończenie budowy hospicjum nie jest tak dobrą informacją, jak mogłoby się wydawać. Choć to stwierdzenie nie pada wprost, zdaje się, że w jego opinii dokończenie inwestycji pochłonie zbyt wiele pieniędzy z budżetu miasta.