Andrzej Sączek, kandydat na prezydenta Rybnika proponuje konsultacje społeczne inwestycji. Chce swoje pomysły przedyskutować z mieszkańcami Piotr Chrobok

Andrzej Sączek przedstawia swoje pomysły inwestycji w Rybniku, ale nie przesądza czy je zrealizuje. Wszystko ma zależeć od decyzji mieszkańców. Piotr Chrobok

Modernizację Stadionu Miejskiego czy budowę sali koncertowej z prawdziwego jako propozycje do zrealizowania w Rybniku, oferuje kandydat na prezydenta miasta, Andrzej Sączek. Kandydat PiS przedstawia swoje pomysły rybniczanom, a jednocześnie podjęcie co do nich decyzji zostawia im. Jak zapowiada, chce przeprowadzić miesiąc konsultacji społecznych, w którym to mieszkańcy wyrażą swoje zdanie na temat tych propozycji.