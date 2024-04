Koalicja Obywatelska wygrywa w Rybniku. To będą przyszli radni? LISTA

Koalicja Obywatelska wygrywa w Rybniku. Kto zostanie radnym?

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki wyborów do Rady Miasta Rybnika. Oto przypuszczalny skład nowej Rady Miasta, choć z uwagi na drugą turę wyborów prezydenckich, lista ta ulegnie jeszcze drobnym zmianom. Wiadomo już, że w drugiej turze wyborów prezydenckich, naprzeciw siebie zmierzą się Piotr Kuczera z Koalicji Obywatelskiej oraz Andrzej Sączek z Prawa i Sprawiedliwości.

Wyniki dla poszczególnych komitetów w Rybniku

Koalicja Obywatelska - 30,25 proc.

Prawo i Sprawiedliwość - 29,78 proc., KWW Wspólnie dla Rybnika z Piotrem Kuczerą - 15,51 proc.,

KWW BSR - 12,27 proc.,

KW Lepszy Rybnik - 12,19 proc.

Mieszkańcy wybierali również radnych. Do obsadzenia było 25 miejsc, choć w wyborach startowało 162 kandydatów. Na karcie do głosowania znalazły się również nazwiska kandydatów do sejmiku wojewódzkiego. W okręgu nr 3 obejmującym między innymi Rybnik, startowało 97 kandydatów.