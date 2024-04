Połączenie kolejowe Rybnik-Gliwice ruszy jednak od czerwca

- Do Katowic owszem, mamy połączenia, ale jest tak zwany jeden tor, na dość długim odcinku. Potrzebna jest alternatywa, oferta dojazdowa dla tych, którzy korzystali z "busików". Trzy firmy zeszły z rynku. (Pociąg - przyp. red) jest teraz jedynym transportem publicznym - mówi iotr Kuczera, prezydent Rybnika. - Szybkość decyzji jest dosyć ważna. Wygaszanie połączeń busowych to jest okres dwuletni. Gdy ostatnia firma zeszła kilka tygodni temu z rynku okazało się, że tych pociągów potrzebujemy bardzo szybko. Udało się to zrobić - dodaje.