Rybniczanie wybierają prezydenta i radnych. Gdzie najniższa a gdzie najwyższa frekwencja?

Mieszkańcy Rybnika głosują. Znamy dane dotyczące frekwencji

Od godzin porannych mieszkańcy Rybnika odwiedzają lokale wyborcze, biorąc udział w tegorocznych wyborach samorządowych. Tuż po otwarciu lokali wyborczych, pierwsi mieszkańcy Rybnika ruszyli do głosowania.

Właśnie na godzinę 17, najwyższą frekwencję wynoszącą 45,87 proc. odnotowano w komisji nr 18, mieszczącej się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15. Z kolei najniższa frekwencja miała miejsce w komisji nr 33, mieszczącej się w Szkole Podstawowej nr 18. Tam do urn poszło jedynie 17,57 proc. uprawnionych do głosowania.

W Rybniku, uprawnionych do głosowania jest 99 380 osób. Do godziny 12, frekwencja wyniosła 14,46 proc. i była niższa niż frekwencja w woj. śląskim, która wyniosła 15,34 proc. Z kolei na godzinę 17, frekwencja w Rybniku wyniosła 34,58 proc. W woj. śląskim, frekwencja wyniosła 36,02 proc.

Lokale wyborcze zostaną zamknięte o godzinie 21. Chwilę później powinniśmy poznać pierwsze sondażowe wyniki głosowania. Na ostateczne wyniki wyborów dla poszczególnych gmin i miast, trzeba będzie poczekać nieco dłużej. Państwowa Komisja Wyborcza szacuje, że może to zająć nawet kilka dni.

W poprzednich wyborach samorządowych, które odbyły się w 2018 roku, frekwencja w województwie śląskim wyniosła 44,47 proc. Nieco lepiej było w Rybniku, gdzie ważne głosy oddała niemal połowa uprawnionych do głosowania.

Wybory samorządowe 2024. Jak głosować?

W wyborach samorządowych odbywających się w niedzielę 7 kwietnia, wyborcy, którzy udadzą się do lokali wyborczych otrzymają trzy lub cztery karty do głosowania. By głos był ważny, należy postawić znak „x” przy nazwisku jednego kandydata na karcie.