Powrócą codzienne połączenia kolejowe z Rybnika do Gliwic? Jest na to coraz większa szansa

Codzienne połączenia kolejowe z Rybnika do Gliwic?

To wiadomość, na którą od dawna czekają mieszkańcy Gliwic, Knurowa, Rybnika i okolicznych miejscowości. Jest spora szansa, że jeszcze w tym roku zostaną uruchomione codzienne połączenia kolejowe między tymi miastami. W poniedziałek 18 marca, w Sali Błękitnej Sejmiku Śląskiego odbyło się spotkanie robocze z udziałem przedstawicieli zarządu województwa oraz zainteresowanych samorządów. Inicjatywę przywrócenia codziennych połączeń kolejowych z Rybnika do Gliwic popiera między innymi radny sejmiku Grzegorz Wolnik, który w lutym bieżącego roku złożył w tej sprawie interpelację.

- Odnowienie tej linii kolejowej nie będzie bardzo skomplikowane, ponieważ na tym odcinku ruch pociągowy się odbywa, co prawda weekendowo, ale się odbywa. Koleje Śląskie mają też dobry argument, ponieważ nie ma ruchu kołowego na tej trasie, więc mogą mieć duże napełnienia pociągów. To jest dobry czas, aby to połączenie kolejowe przywrócić. Skorzystają też na tym mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn, gdzie powstaje centrum przesiadkowe i Knurowa, który na mapie tego połączenia odgrywa przecież bardzo ważną rolę – argumentował radny Sejmiku Grzegorz Wolnik.

- Mamy co prawda dwa połączenia z Gliwicami, ale weekendowe. W 50 minut da się radę przyjechać do Rybnika, nie jest to oszałamiający czas, ale ta linia ma swoje trudności, a z drugiej strony połączeń tygodniowych zdecydowanie brakuje – podsumował Piotr Kuczera.

- A w tej grupie są przecież i studenci, i pracownicy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tutaj liczy się jednak czas, więc by zdążyć do czerwca wnioski PKP PLK trzeba złożyć jak najszybciej. Późniejsze złożenie wniosków spowoduje brak możliwości zapewnienia optymalnego rozkładu jazdy dla pasażerów z uwagi na zajęcie przepustowości m. in. przez pociągi pasażerskie dalekobieżne i towarowe – wskazywał Krzysztof Klimosz.

Nawet dziewięć par pociągów w dni robocze?

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, przywrócenie połączenie zakłada zwiększenie zapotrzebowania na tabor o 1 elektryczny zespół trakcyjny i zapewnienie dojazdu do Gliwic na godzinę 6, 8, 14 i odwozów po godzinie 14, 16, 22, a także zapewnienie dojazdu do Rybnika na godzinę 7 i odwozów po godzinie 15. W dni robocze kursowałoby dziewięć par pociągów osobowych Kolei Śląskich i siedem par w dni wolne.

- Uruchomienie pociągów w okresie od 9 czerwca do 31 grudnia 2024 r. oznacza wzrost pracy eksploatacyjnej o 131 548 pockm co przekłada się wzrost rekompensaty o kwotę 2 553 349 zł przy obecnej stawce dofinansowania - zaznaczyło województwo.

Mieszkańcy od dawna domagają się codziennych połączeń kolejowych z Rybnika do Gliwic

O konieczności przywrócenia codziennych połączeń kolejowych z Rybnika przez Knurów do Gliwic, od dawna zabiega między innymi Robert Kufieta ze stowarzyszenia Kolej na Knurów. To między innymi dzięki zaangażowaniu stowarzyszenia, udało się przywrócić połączenia kolejowe do Knurowa. Dotąd jedynie weekendowo, lecz liczba pasażerów pokazuje, że decyzja ta była słuszna.

- Przywrócenie połączeń z Gliwic przez Knurów i Leszczyny do Rybnika jest bardzo potrzebne społecznie. Od lat domagamy się tych połączeń ponieważ jesteśmy skazani na szczątkową komunikację busem, przesiadki czy samochód. Brak połączeń między dwoma dużymi sąsiadującymi ze sobą miastami jest absurdem spowodowanym przez upadek PKS-ów. Mieszkańcy nie chcą być skazani na marnowanie czasu przez niepotrzebne przesiadki i jazdę okrężnymi trasami przez Katowice co wydłuża podróż nawet do 2 godzin - zaznacza Robert Kufieta.

Problem braku codziennych połączeń kolejowych z Rybnika do Gliwic dotyka nie tylko mieszkańców tych miejscowości, ale i mieszkańców Knurowa. Jak zaznacza Kufieta, z Knurowa do Rybnika pociągiem można dojechać w 20 minut, co w jego ocenie jest bardzo dobrym czasem.