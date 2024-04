Piotr Kuczera i Andrzej Sączek - odpowiadają na nasze pytania! Jaki mają pomysł na miasto? BITWA PREZYDENCKA w Rybniku

Wybory 2024. Piotr Kuczera z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska i Andrzej Sączek z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, w niedzielę 21 kwietnia, powalczą w dogrywce o urząd prezydenta Rybnika. Zaprosiliśmy obu kandydatów do udziału w przedwyborczej Bitwie prezydenckiej. Zadaliśmy im sześć tych samych pytań dotyczących rządzenia miastem, pierwszych decyzji po wygranych wyborach czy pomysłów na finansowanie inwestycji.

Bitwa kandydatów w II turze wyborów do urzędu prezydenta Rybnika 1. Dlaczego to Pan powinien zostać prezydentem miasta? Piotr Kuczera - 9 lat temu założyłem sobie, że w Rybniku ma się dobrze mieszkać. Dla mnie wtedy to oznaczało: budowę Drogi Regionalnej, jako szybkiego połączenia z autostradą A1 oraz walkę o czyste powietrze. Dziś mogę z dumą powiedzieć, że się udało. Te podstawy spowodowały, że możemy inwestować w kolejne elementy, które poprawią jakość życia i pozwolą na rozwój Rybnika. Gwarantem realizacji tych planów jest większość w Radzie Miasta, którą zapewnia moich 13 radnych. Ta kolejna kadencja, to będzie nowe otwarcie dla naszego miasta. Mamy szansę na pieniądze z Krajowego Planu odbudowy, jest kolejna perspektywa na pozyskanie zewnętrznych pieniędzy. Razem z moim zespołem pracowników w urzędzie mamy doświadczenie w pisaniu wniosków. Pieniądze zewnętrzne pozyskujemy skutecznie. Moja kolejna kadencja to szansa na dynamiczny rozwój miasta.

Andrzej Sączek - Jestem człowiekiem otwartym na ludzi, mam wysokie kwalifikacje i kompetencje. Jestem zaangażowany, pełen pasji i energii. Potrafię jednoczyć, budować przyjazne otoczenie i rozmawiać. Wyznaję zasadę „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Potrafię budować efektywne zespoły, zarządzać projektowo wykorzystując nowoczesne metody - od zarządzania strategicznego, po tak zwane zwinne zarządzanie. Potrafię właściwie wyznaczać cele i planować ich realizację. 2. Jakie dwie najważniejsze Pana cechy gwarantują rozwój miasta? Andrzej Sączek - Umiejętność prowadzenia dialogu, mediacji i negocjacji oraz umiejętność kreowania celów z wizją końca i otwartość na innowacje. Piotr Kuczera - Na łańcuchu prezydenckim jest cytat Janiny Podlodowskiej: „do tej ziemi trzeba się urodzić”. Ja coś takiego czuję. Jestem stąd, całe moje życie mieszkam w Rybniku, czuję, że to mój hajmat. Nie wyobrażam sobie innego miasta do życia. A to powoduje, że czuję się wobec Rybnika i jego mieszkańców zobowiązany. Wiem, że to, co wypracuję wraz z moim zespołem w tym mieście zostanie na lata. Moja lokalna tożsamość jest gwarancją pełnego zaangażowania w życie miasta. Jako drugi element chciałbym też wskazać na aktualną sytuację w województwie w perspektywie kolejnej kadencji. Koalicja 15 października ma większość w sejmiku, ta sama koalicja jest u sterów państwa, do tego moja większość w radzie miasta. Te argumenty to gwarancja stabilnej przyszłości dla Rybnika. Nie mówię tego by dzielić, ale by budować wyobrażenie o dalszej perspektywie rozwoju naszego miasta.

Trwa głosowanie... Na kogo zagłosujesz w II turze wyborów na prezydenta Rybnika? Piotr Kuczera Andrzej Sączek

3. Trzy największe problemy do rozwiązania w mieście? Piotr Kuczera: polityka senioralna (starzejące się społeczeństwo) - mieszkania chronione, współdzielone dla seniorów i centra senioralne;

dostępność mieszkań (kolejne mieszkania w ramach TBS, nowe mieszkania przygotowane przez ZGM);

przestrzeń dla młodych – nowa infrastruktura sportowa, przestrzeń czasu wolnego, miejsce dla rozwoju młodych przedsiębiorców przy ulicy Białych).

Andrzej Sączek - Moim zdaniem, stan dróg, organizacja komunikacji, brak dialogu społecznego i dialogu z otoczeniem biznesowym w koncepcji i brak działań w koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego. Ważny jest też aspekt współpracy z górnictwem. 4. Cztery decyzje na cztery tygodnie po wyborach. Co powinno powstać lub zostać zlikwidowane w mieście? Andrzej Sączek - Rozpocznę prace nad statutami rad dzielnic, w taki sposób aby rady powstały w każdej dzielnicy, dyskusja nad kontrapasami, koncepcja miesiąca referendalno-konsultacyjnego (nazwa robocza) aby powierzyć mieszkańcom decyzyjność w zakresie realizacji inwestycji w dzielnicach oraz podjęcia decyzji w sprawie dużych inwestycji. Utworzę radę przedsiębiorców (biznesu). Poddam analizie budowę biogazowni i rozpocznę rozmowy nad zmianą jej lokalizacji. Piotr Kuczera - Nie chciałbym robić takich deklaracji, bo 4 tygodnie w perspektywie machiny administracyjnej bardzo krótko. Są rzeczy na które nie mam wpływu. Na pewno planuję zmiany w organizacji samego urzędu i to jest perspektywa na 4 tygodnie, a to po to, żebyśmy sprawniej działali na rzecz miasta. Na pewno chciałbym wreszcie podpisać umowę z wykonawcą na realizację hospicjum. To jest temat, który mnie osobiście bardzo boli. Niestety nie sprawdził się poprzedni wykonawca, teraz wydłuża się czas analizy dokumentów spośród wykonawców, którzy złożyli dokumenty do kolejnego przetargu. Mam nadzieję, że kwiecień to będzie podpisanie umowy z wykonawcą. Więc to na pewno będzie jedna z pierwszych decyzji po wyborach.

5. Pięć inwestycji, które zostaną zrealizowane podczas najbliższej kadencji, jeśli zostanie pan prezydentem? Piotr Kuczera: hala widowiskowo-sportowej przy ul Gliwickiej

centrum przesiadkowe wraz z modernizacją Placu Armii Krajowej

nowy żłobek miejski na terenie dawnej Ryfamy

remont pawilonu Juliusz - największy i najstarszy z zabytkowych budynków tworzących kompleks.

hospicjum stacjonarne

dokończenie brakujących odcinków bulwarów nad Nacyną Andrzej Sączek: budowa kanalizacji w dzielnicach

dokończenie budowy odcinka drogi regionalnej Pszczyna-Racibórz

remonty dróg lokalnych

rozpoczęcie dużych inwestycji - sala koncertowa, modernizacja stadionu, aquapark, hala widowiskowo-sportowa (o kolejności inwestycji zdecydują mieszkańcy w trybie konsultacyjnym)

6. Jak zdobyć środki na realizację inwestycji? Z jakich programów zamierza Pan skorzystać? Gdzie znaleźć oszczędności? Andrzej Sączek - Przeanalizuję działalność spółek miejskich. Będę korzystał ze wszystkich możliwych środków z województwa śląskiego, z KPO, z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, z dotacji WFOŚiGW, ze środków europejskich. Powołam zespół do pozyskiwania środków. W ich pozyskiwaniu będę wspierał przedsiębiorców i będę podejmował działania w kierunku montażów finansowych w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Piotr Kuczera - Fundusze Europejskie szansą na rozwój Rybnika. Taka szansa się nie powtórzy. Będę walczył o te pieniądze dla naszego miasta. Krajowy Plan Odbudowy (KPO)- jeszcze nie wiemy, co będzie z tych funduszy dla nas, ale będzie okazja do negocjacji i zamierzam o te pieniądze zabiegać dla naszego miasta. Z konkretnych rzeczy w ramach tego funduszu, to na pewno czekamy na dofinansowanie kolejnych 14 autobusów wodorowych, to dofinansowanie w 100 proc. Nasz wniosek przeszedł pozytywną ocenę. Realizacja projektów ze środków europejskich w perspektywie 2021-2027 będzie koncentrowała się na wdrażaniu przedsięwzięć w ramach Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji, które mają przyczynić się do aktywizacji terenów pogórniczych i stworzenia nowych miejsc pracy. Ponadto realizowane będą zadania z zakresu zrównoważonego transportu miejskiego, efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, działania na rzecz ochrony bioróżnorodności, rozwoju zielonej i niebieskiej infrastruktury, a także kontynuacja budowy dróg rowerowych.

Wideo 21 kwietnia II tura wyborów. Ciekawe pojedynki