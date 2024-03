Wybory 2024. Piotr Kuczera, kandydat na prezydenta Rybnika bez tajemnic ZDJĘCIA

Dlaczego startuje w wyborach samorządowych

Już dziewięć lat trwa moja współpraca z mieszkańcami. Razem udało nam się wiele osiągnąć. Razem tworzymy miasto w którym dobrze się żyje. Myślenie wspólnotowe jest mi bliskie, jestem chłopakiem z małej wspólnoty, z dzielnicy z dala od centrum, dlatego chciałem by każdy z mieszkańców czuł się ważny. Chciałem, żeby każdy czuł, że bazylika i Zabytkowa Kopalnia Ignacy i ośrodek w Kamieniu są wspólne, są nas wszystkich. Cieszę się, że mieszkańcy poszli za tym głosem, co pokazali choćby w projektach okołomiejskich, które powstawały w dzielnicach: Kamień, Paruszowiec-Piaski, Niewiadom. Chciałem by miasto podążało za tymi pragnieniami, dlatego tez działaliśmy w taki sposób, że tam, gdzie pojawiał się pomysł mieszkańców my go dalej rozwijaliśmy, dokładaliśmy swoją cegiełkę w inwestycjach. Te dziewięć lat temu założyłem sobie, że w Rybniku ma się dobrze mieszkać. Dla mnie wtedy to oznaczało: Budowę Drogi Regionalnej, jako szybkiego połączenia z autostradą A1. A drogowo, te dziewięć lat temu, byliśmy mocno opóźnieni. I walkę o czyste powietrze. To były sprawy najpilniejsze do załatwienia, po to by ludzie chcieli w tym mieście żyć. Dziś mogę z dumą powiedzieć, że to zrobiłem. Te podstawy spowodowały, że możemy inwestować w kolejne elementy, które poprawią jakość życia i pozwolą na rozwój Rybnika. Chcę z mieszkańcami i radnymi budować Wspólny Rybnik.