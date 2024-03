Pociągiem ze Śląska do Chorwacji? Konsulat zwrócił się do Rady Miasta Rybnika o wsparcie pomysłu

Pociągiem z Rybnika do Chorwacji? Pomysł powraca, ale czy ma szansę na realizację?

Chorwacja to wciąż jeden z najczęstszych wakacyjnych kierunków Polaków. Nic dziwnego. Piękne widoki, ciepłe morze, przepyszne jedzenie i niezwykła kultura. Choć do Chorwacji można bez większego problemu dostać się samochodem, jest szansa, że wkrótce będzie alternatywa dla podróży autem.

Powraca bowiem temat bezpośredniego pociągu z Krakowa do chorwackiej Rijeki i Splitu. Przypomnijmy, że w 2022 roku, Polski Urząd Transportu Kolejowego udzielił czeskiemu RegioJet zgody na uruchomienie pociągów z Krakowa przez śląskie miasta Katowice, Tychy, Rybnik i Wodzisław Śląski do Splitu i Rijeki w Chorwacji. Podróż z Krakowa do Splitu miała zająć około 21 godzin. Uruchomienie połączeń planowane było latem 2022 roku. Mimo tego, uruchomienie połączenia nie doszło do skutku.

Teraz temat powraca za sprawą krakowskich radnych i Konsulatu Republiki Chorwacji w Krakowie, który zwrócił się do Rady Miasta Rybnika z wnioskiem o poparcie inicjatywy uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego z Krakowa do Chorwacji. To dlatego, że konsulat postrzegany jako inicjator idei uruchomienia bezpośredniego pociągu z Krakowa do Chorwacji, spotyka się na co dzień z licznymi zapytaniami i oczekiwaniami na uruchomienie takiego pociągu. Podawany jest przy tym cały szereg argumentów za słusznością tej idei, między innymi podkreślana jest wygoda podróży dla osób starszych i rodzin z dziećmi, komfort przejazdu nocą, możliwość większego przewozu bagażu, rowerów, relatywnie niskie koszty biletu w stosunku do transportu samochodowego czy autokarowego.