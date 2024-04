Wyniki wyborów 2024 RYBNIK. Piotr Kuczera prowadzi... Są pierwsze dane PKW [NIEOFICJALNE wyniki]

Wyniki wyborów 2024 RYBNIK. Lokale wyborcze zamknięte

Czterech kandydatów starało się o poparcie mieszkańców Rybnika w tegorocznych wyborach na prezydenta miasta. To Krzysztof Kazek z Bloku Samorządowego Rybnik, Piotr Kuczera z Koalicji Obywatelskiej, Tomasz Pruszczyński z Lepszego Rybnika oraz Andrzej Sączek z Prawa i Sprawiedliwości.

Mieszkańcy wybierali również radnych. Do obsadzenia było 25 miejsc, choć w wyborach startowało 162 kandydatów. Na karcie do głosowania znalazły się również nazwiska kandydatów do sejmiku wojewódzkiego. W okręgu nr 3 obejmującym między innymi Rybnik, startowało 97 kandydatów.

Niebawem powinniśmy poznać pierwsze cząstkowe wyniki wyborów. Artykuł będzie aktualizowany.