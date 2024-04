Fascynowały ich akcje gaśnicze, więc podkładali ogień! Podpalacze z Rybnika-Boguszowic tymczasowo aresztowani. Przyznali się do zarzutów

Rybnik: Fascynowały ich akcje gaśnicze, więc podkładali ogień!

Zbyt wielka fascynacja może czas wyrządzić więcej szkód niż pożytku. Dowód? Najlepszym na to są dwaj mieszkańcy Rybnika, których zatrzymała tamtejsza policja. 28- i 36-letni mężczyzna mają zdaniem policji bliskie związki z pożarami, do których w ostatnim czasie doszło w Rybniku-Boguszowicach.

Podpalacze błyskawicznie znaleźli się w rękach mundurowych. Teraz są w areszcie

- Podczas przejazdu ulicą Kadetów mundurowi zauważyli mężczyznę, który wyrzucił jakiś przedmiot do śmietnika - relacjonuje st. asp. Bogusława Kobeszko.

To sprawiło, że patrol nabrał co do niego podejrzeń. Zwłaszcza, że zaczął on uciekać. Na niewiele się to jednak zdało, bo 28-latek po chwili był w rękach policji. Wkrótce dołączył do niego jego kompan od podkładania ognia - 36-latek.

Obecnie obaj mężczyźni przebywają w areszcie, w którym spędzą najbliższe dwa miesiące. Za kratkami mogą spędzić jednak o wiele dłużej. Nawet kilka najbliższych lat. - Grozi im do 5 lat więzienia - podaje rybnicka policja.