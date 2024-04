Przegląd tygodnia z 14.04.2024 w Rybniku. Najważniejsze wydarzenia od 7.04 do 13.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Za nami Półfinał Miss Polonia 2024 - wyłoniono już listę finalistek! 3 kwietnia 2024 roku to data, która na długo zapadnie w pamięci ponad setce dziewczyn. W tym dniu w Warszawie odbył się Półfinał konkursu Miss Polonia 2024, który świętuje swoje 95-lecie. Ponad 100 kandydatek z całego kraju stawiło czoła rywalizacji o tytuł finalistki. Zobacz zdjęcia...

Dzień Czekolady obchodzimy 12 kwietnia. To jedno z ważniejszych świąt wszystkich słodkich łasuchów. Rodzajów czekolady jest wiele, mleczna, gorzka, z orzechami, biała... A każdy z nich ma swoje własne grono wielbicieli! Zobaczcie najsłodsze memy o naszej kochanej czekoladzie.

Nowi radni w RYBNIKU! 25 radnych wybrali mieszkańcy Rybnika w wyborach samorządowych 2024. Wśród nich znaleźli się zarówno dotychczasowi radni, jak i debiutujący w radzie miasta. To nie jest jeszcze ostateczny skład rady, gdyż wciąż nie wiadomo kto zwycięży w wyborach na prezydenta Rybnika. Wśród radnych, którzy uzyskali mandat, znajduje się dwóch kandydatów, którzy wezmą udział w drugiej turze wyborów.

Ulicą Powstańców, a także Szkolną skracają sobie trasę kierowcy przejeżdżający przez Przegędzę (pow. rybnicki) DW925. Droga jest obecnie remontowana i w samej Przegędzy na kilku odcinkach wprowadzono ruch wahadłowy. Wielu kierowców wytyczyło więc nieoficjalny objazd właśnie wspomnianymi ulicami. Teraz zawisły na nich banery proszące kierowców, aby uważali na idące tamtędy do szkoły dzieci.

Od meczu pomiędzy PSŻ-em Poznań a ROW-em Rybnik rozpocznie się tegoroczny sezon ścigania na drugim poziomie rozgrywkowym żużla w Polsce, czyli w Metalkas 2. Ekstralidze. Według wielu osób będzie to pojedynek przyszłego zwycięzcy ligi - ROW-u - i spadkowicza - poznanian.

Nowi radni SEJMIK ŚLĄSKI. Oto nowi radni - ZDJĘCIA! W niedzielę 7 kwietnia wybraliśmy NOWYCH radnych do Sejmiku! W poprzednim materiale publikowaliśmy zdjęcia list z państwowej Komisji Wyborczej, teraz przyszła pora na ZDJĘCIA zwycięzców! W galerii prezentujemy poszczególnych nowych radnych. Oto oni...

RYBNIK. Od pięciu lat, rybniccy wolontariusze z Pet Patrolu robią wszystko, by pomagać bezdomnym i potrzebującym zwierzakom. Przez te lata, udało im się pomóc wielu kotom i psom, którym inni ludzie zgotowali piekło na ziemi. Wielokrotnie gdyby nie wolontariusze, czekałby ich tragiczny los.

Ani rybnicka policja ani straż pożarna nie odebrały zgłoszenia dotyczącego wypadku miejskiego autobusu. To, że zdarzenie miało miejsce jest jednak pewne. Potwierdza to odpowiedzialna za komunikację miejską w Rybniku, spółka, a także realizujący kurs przewoźnik.

REGION. "Gazeta Wyborcza" opublikowała artykuł, w którym nawiązuje do kontaktów posła Romana Fritza z niemieckim politykiem, który podejrzany jest o współpracę z Kremlem. Według informacji gazety, czeski kontrwywiad (BIS) uważa, że Petr Bystron brał pieniądze na swoją działalność z Kremla. - Rzeczą wyjątkowo ohydną jest, że te oskarżenia skierowane są np. przeciwko mojej osobie, która to w latach 80. minionego stulecia była bardzo zaangażowana w działalność antykomunistyczną i siłą rzeczy zwrócona przeciwko Moskwie - tłumaczy poseł Roman Fritz.

Bardzo zbliżona nazwa komitetów wyborczych miała być powodem dla którego w jednej z komisji w Czerwionce-Leszczynach doszło do błędnego podania wyników wyborczych. Sprawa dotyczy wyborów do Rady Powiatu w Rybniku. Złożony został już protest wyborczy. Głosy będą liczone ponownie?

Przede wszystkim układ sił w Radzie Miasta i władze w Sejmiku Wojewódzkim, a także w Sejmie są w ocenie Piotra Kuczery argumentami, które powinny skłonić mieszkańców do oddania na niego głosu w drugiej turze wyborów samorządowych w Rybniku. Pierwszą turę urzędujący prezydent wygrał, ale w mieście będzie dogrywka. Piotr Kuczera zmierzy się w niej z Andrzejem Sączkiem, kandydatem PiS.

Wybory 2024 RYBNIK - nowi radni! Policzono już wszystkie głosy! Mamy już oficjalne wyniki, kto dostał się do Rady Miasta Rybnik. Sprawdź LISTĘ z Państwowej Komisji Wyborczej.

Nowi radni z POWIATU RYBNICKIEGO - wybory 2024! Policzono już wszystkie głosy! Mamy już oficjalne wyniki. Oto LISTA Państwowej Komisji Wyborczej. Poznaj zwycięzców z miejscowości: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany...

WYBORY 2024. Znamy wyniki wyborów do Rady Miasta Rybnika. Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła wyniki głosowania ze wszystkich obwodowych komisji. Wśród osób, które uzyskały mandat są zarówno ci, którzy zasiadali w radzie miasta, ale i znalazły się zupełnie nowe twarze. Kto będzie reprezentował mieszkańców?

WYBORY 2024. Marek Bąk nadal będzie wójtem gminy Jejkowice, a Paweł Bugdol gminy Gaszowice. Ponadto - wszystko na to wskazuje - Tomasz Pieczka pozostanie wójtem Świerklan. Do drugiej tury dojdzie natomiast w Lyskach i - to informacja nieoficjalna - w Czerwionce-Leszczynach. Tak głosowali mieszkańcy powiatu rybnickiego.