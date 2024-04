Tajemniczy wypadek w Rybniku. Miejski autobus wypadł z jezdni. Służby jak na razie nie otrzymały żadnego zgłoszenia. Pojazd ruszył sam?

Tajemniczy wypadek w Rybniku. Autobus wypadł z jezdni. Służby nie mają zgłoszenia

Owiane tajemnicą jest zdarzenie z udziałem autobusu miejskiego, do którego doszło w Rybniku. Miało ono miejsce w czwartek, 11 kwietnia. Jak udało nam się ustalić, wydarzyło się przed godz. 9:00. Wiozący pasażerów autobus linii 49, jadący z Boguszowic w kierunku centrum Rybnika, wypadł z drogi.

Z relacji podróżujących nim osób, wynika, że do zdarzenia miało dojść, kiedy kierowca poszedł domknąć drzwi. Wtedy pojazd miał sam ruszyć, a efektem samodzielnej jazdy autobusu jest to, że wpadł do przydrożnego rowu.

Informacji o wypadku, a co za tym idzie o ewentualnych osobach poszkodowanych nie mają jak dotąd rybnickie służby. Takowe nie wpłynęły ani do rybnickiej policji, ani do straży pożarnej.