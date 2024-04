Pięć lat pomocy i dobroci Pet Patrolu Rybnik. To setki uratowanych zwierząt, często pozostawionych na pastwę losu

- Zawsze, kiedy prosiliśmy Was o wsparcie, nasi podopieczni je otrzymywali, a to oznacza, że w naszej okolicy jest bardzo wiele dobrych ludzi, dla których los naszych braci mniejszych nie jest obojętny. Dlatego też dzisiejsze święto to też Wasze święto, a te wszystkie sukcesy, to również Wasze sukcesy. Jesteśmy szczęśliwi będąc tutaj i móc wspólnie działać, pomagać, ratować - wskazuje Pet Patrol w Rybniku.