Wyborcza o kontaktach posła Romana Fritza z niemieckim deputowanym, który podejrzany jest o branie pieniędzy z Kremla

"GW" o kontaktach posła z Rybnika z deputowanym, który miał brać pieniądze z Kremla

- BIS wraz ze służbami innych państw (m.in. polską ABW) rozbił niedawno rosyjską siatkę agenturalną zajmującą się m.in. szerzeniem dezinformacji, a także opłacaniem przyjaznych Kremlowi polityków. Według Czechów Kreml finansował portal internetowy Voice of Europe. Jego gościem był w przeszłości m.in. Dominik Tarczyński, europoseł PiS – podaje "Wyborcza.pl".

"Gazeta Wyborcza" opublikowała artykuł, w którym nawiązuje do lutowej konferencji skrajnej prawicy w Pradze, na którą zjechali przedstawiciele partii z Niemiec, Węgier i Polski. Jak w środę 10 kwietnia podała "GW", jednym z jej prelegentów był poseł Konfederacji z Rybnika Roman Fritz. Gazeta podaje, że konferencję w Pradze współorganizował Petr Bystron, niemiecki deputowany do Bundestagu z partii AfD. Według informacji gazety czeski kontrwywiad (BIS) uważa, że Bystron brał pieniądze na swoją działalność z Kremla.

Wcześniej gazeta pisała, że zimą wywiadu udzielił portalowi Roman Fritz, polityk Konfederacji wybrany w ubiegłym roku na posła z okręgu Bielsko-Biała (okręg wyborczy nr 30, obejmujący także Rybnik).

- Fritz krytykował w rozmowie z Voice of Europe politykę socjalną rządu PiS, dzięki której uciekający przed wojną Ukraińcy mogli dostawać na dzieci takie same zapomogi jak polscy obywatele. - Polskie społeczeństwo musiało płacić za dwa narody: Polaków i Ukraińców (...). Polska oczywiście nie ma wystarczająco pieniędzy na takie wydatki – mówił poseł Konfederacji.

Gazeta ustaliła, że dwóch dziennikarzy Voice of Europe było obecnych na konferencji europejskiej skrajnej prawicy w lutym tego roku w Pradze, którą współfinansował Petr Bystron, poseł AfD i kandydat tej partii w nadchodzących eurowyborach. I to on zaprosił na nią Fritza – dodaje.