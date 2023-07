Bolesław Piecha zapowiada swój start w jesiennych wyborach parlamentarnych. "Listy są tworzone, jednak wymagają weryfikacji"

Zdaniem posła Bolesława Piechy, na listy nie trafiają przypadkowi ludzie, dlatego ich tworzenie nie jest wcale takie proste i szybkie.

- Listy są tworzone, jednak wymagają weryfikacji. To nie jest tak, że trafiają tam przypadkowi ludzie. Nie zdradzę żadnej tajemnicy, że każde sztaby wyborcze analizują potencjał, przeszłość i dokonania kandydata, ale również i to co czasem może komplikować start w wyborach - dodawał poseł Piecha.