Prasówka z całego tygodnia 10.03.2024 w Rybniku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

RYBNIK. W sobotę 9 marca, na rynku w Rybniku, odbyła się przedwyborcza konferencja prasowa KWW Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców. Na spotkaniu zaprezentowano kandydatów do Sejmiku Województwa Śląskiego z list obu tych ugrupowań. W spotkaniu uczestniczył poseł na Sejm Roman Fritz. Poznajcie kandydatów Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców do wojewódzkiego samorządu.

To nie koniec tzw. afery mobbingowej w Urzędzie Miasta Rybnika. Opozycja nie odpuszcza, a prezydent Piotr Kuczera wydaje oświadczenie, w którym zarzuca przedstawicielom konkurencyjnego w wyborach samorządowych stowarzyszenia Lepszy Rybnik kłamstwo. Przypomnijmy, że prezydent zwolnił dyscyplinarnie jednego z urzędników na wysokim szczeblu, który miał mobbingować pracownicę. Lepszy Rybnik wezwał Kuczerę do dymisji.

HISTORIA. Zaglądamy do archiwum, by przypomnieć sobie jak kilkadziesiąt lat temu wyglądał Rybnik, a przede wszystkim jego obecna dzielnica Chwałowice. Zobaczcie archiwalne zdjęcia!

RYBNIK. Wiadomo już kto będzie kandydował do Rady Miasta Rybnika z Koalicji Obywatelskiej. Kandydatem na prezydenta Rybnika będzie Piotr Kuczera. - Nie chcemy nikogo wykluczać. Chcemy, aby było to po prostu dobre, fajne, pogodne i wspólne miasto - mówił na wstępnie konwencji Piotr Kuczera, kandydat na prezydenta Rybnika.

WYBORY. Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie dla Rybnika zarejestrował kandydatów do Rady Miasta Rybnika w czterech okręgach wyborczych. - Chcemy tworzyć Rybnik dobry do życia, otwarty na różne poglądy, chcemy tworzyć wspólny Rybnik, który szanuje lokalność i dzielnicowość – mówi Małgorzata Piaskowy, która obecnie jest szefową klubu radnych WdR w radzie miasta.

RYBNIK. Wracamy do głośnej afery mobbingowej w Rybniku, którą od kilku dni żyją lokalne media. Informacja o mobbingu w Urzędzie Miasta w Rybniku poruszyła mieszkańców. Zdaniem Tomasza Pruszczyńskiego, kandydata na prezydenta miasta z ramienia Lepszego Rybnika, sprawę próbowano zamieść pod dywan. - Mamy dokumenty, które udowadniają, że nie jest to pierwszy akt mobbingu w Urzędzie Miasta w Rybniku - mówił w czwartek 7 marca Tomasz Pruszczyński, podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed urzędem miasta.

RYBNIK. Mieszkańcy jednej z rybnickich dzielnic zaszokowała informacja o ludzkim ciele na terenie posesji. Szczątki miały zostać wykopane. We wtorek, 5 marca, na placu pojawił się policyjny radiowóz, co wywołało szereg spekulacji. Policja i prokuratura milczały w tej sprawie aż do czwartku. Co zdarzyło się na posesji przy ulicy Poprzecznej w Rybniku?