Lepszy Rybnik o aferze mobbingowej: to nie jest sprawa jednego zdarzenia

Zdaniem kandydata na prezydenta Rybnika, to nie była pierwsza sytuacja dotycząca mobbingu w rybnickim magistracie.

- Mamy dokumenty, które udowadniają, że nie jest to pierwszy akt mobbingu w Urzędzie Miasta w Rybniku. Już rok, dwa lata temu dochodziły do nas sygnały, że panowie z wydziału architektury UM Rybnik zwolnili się, bo po prostu mieli na tyle siły. Jeden z tych pracowników się nie zwolnił. Posądził urząd miasta o mobbing i wygrał tą sprawę, otrzymując 12 tys. zł odszkodowania. [...] To pokazuje, że ten karygodny proceder trwał od dwóch lat. To nie jest sprawa tego jednego zdarzenia - podkreślał Tomasz Pruszczyński.